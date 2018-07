Lazio, c’è il marchio Seleco ma sul retro della maglia

di Emiliano Bernardini

Lazio e Seleco tornano insieme. Ma per ora non come main sponsor. La scritta andrà nella parte posteriore della maglia. Questo perché Marathonbet avrebbe fatto valere una sorta di accordo firmato a giugno. Il presidente Lotito sta lavorando ad una soluzione per evitare la scure del decreto dignità. Secondo quanto scritto nel nuovo testo, il divieto di sponsorizzazione per le squadre di calcio scatta dal primo gennaio 2019. In realtà lo sponsor può restare ma pagando una penale. E qui che il numero uno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO