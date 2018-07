Lazio, Caicedo decide la partitella: Cataldi provato come vice Leiva

di Valerio Cassetta

Movimenti offensivi e partitella a campo ridotto. Simone Inzaghi continua a lavorare sulla tattica ad Auronzo di Cadore. In mattinata è toccato alla difesa mettere a punto i meccanismi nelle chiusure, nel pomeriggio invece spazio ai centrocampisti. Lavoro specializzato per i portieri, mentre Luis Alberto, seguito dal preparatore Bianchini, si dedica ad esercizi con il pallone, prima di partecipare per pochi minuti alle manovre offensive. Nel finale il tecnico divide la squadra in due per una sfida in famiglia, incentrata sempre sul 3-5-2, modulo ormai imprescindibile.



Da una parte Proto tra i pali, Wallace, Luiz Felipe e Bastos in difesa, Lombardi, Murgia, Leiva, Cataldi e Lulic a centrocampo, Pedro Neto e Immobile in attacco. Dall’altra Strakosha in porta, Basta, Acerbi e Radu nel reparto arretrato, Marusic, Parolo, Di Gennaro, Berisha, Durmisi nel mezzo, Sprocati e Caicedo davanti. Il primo tempo finisce senza reti. Nel secondo, terminato 1-0 con gol di Caicedo, si vedono anche Minala, Rossi, Filippini e Adamonis (portiere): Cataldi viene spostato in cabina di regia e testato come vice Leiva. Domani alle 17 l’amichevole con il CS Auronzo, squadra dilettantistica locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA