Lazio, Caicedo: «Lavoro per farmi trovare pronto». Inzaghi prova ancora il 3-5-2

di Valerio Cassetta

Avanti con il 3-5-2. Simone Inzaghi insiste con il modulo più collaudato della Lazio anche nella seduta pomeridiana ad Auronzo di Cadore. Sugli esterni di centrocampo c'è grande concorrenza: Durmisi è l'alternativa a Lulic sulla sinistra, mentre Basta, Lombardi e Patric (arrivato oggi ad Auronzo) si contendono il ruolo di vice Marusic, titolare indiscusso. Nel mezzo, invece, è Leiva a dettare i tempi, supportato da Berisha e Parolo. Aspettando Milinkovic, ancora in vacanza insieme a Caceres dopo le fatiche de Mondiale, Murgia, Minala, Bruno Jordao e Cataldi cercano di mettersi in montra. Segnali importanti, inoltre, arrivano da Luis Alberto, che non è ancora al top della forma, ma giorno dopo giorno intensifica sempre più i carichi di lavoro differenziato. Sprocato e Pedro Neto lo sostituiscono all'occorrenza, ma lo spagnolo resta il compagno ideale d'attacco per Ciro Immobile. In difesa Acerbi si muove come un veterano e si trova a meraviglia con i colleghi di reparto. Ancora assente Strakosha, escluso dalla prima amichevole contro l'Auronzo, mentre Proto, Guerrieri e Adamonis si esercitano agli ordini dei preparatori dei portieri.



Intanto, Caicedo, dopo cinque giorni di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, ha fatto il punto della situazione: «Stiamo facendo una buona preparazione, dobbiamo continuare così. Quest'anno l'obiettivo si è alzato - ha detto l'ecuadoriano ai microfoni di Lazio Style Channel -. L'anno scorso personalmente avrei potuto fare di più». Sul mercato, poi, ha aggiunto: «Sono tranquillo, al momento sono un calciatore della Lazio. Mi alleno sempre bene e sono pronto per ogni cosa. Parlo molto con il mister, sono tranquillo. Ogni volta che vengo chiamato in causa devo essere pronto».



