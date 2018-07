Lazio, Caicedo risponde a Lulic: finisce 1-1 la partitella sotto la pioggia ad Auronzo

di Valerio Cassetta

Esercitazione sul possesso palla e partitella a campo ridotto. La Lazio di Inzaghi nella seduta pomeridiana torna a provare il 3-5-2. Da una parte Guerrieri tra i pali, Basta, Luiz Felipe e Bastos in difesa, Lombardi, Leiva, Berisha, Parolo e Lulic a centrocampo, Pedro Neto e Immobile in attacco. Dall’altra tra i fratinati Strakosha in porta,Wallace, Acerbi e Radu dietro, Marusic, Murgia, Di Gennaro, Cataldi e Durmisi nel mezzo, Sprocati e Caicedo in avanti. Il primo tempo finisce 1-0 (gol di Lulic) sotto una pioggia leggera che non preoccupa i tanti tifosi presenti sulle gradinate del campo Zandegiacomo. Nel secondo tempo Caicedo pareggia i conti. In campo anche Adamonis,Bruno Jordao, Rossi, Minala e Filippini, rimasti fuori inizialmente, mentre Luis Alberto non ancora al top della forma, segue il match dalla panchina vicino al team manager, Maurizio Manzini.

