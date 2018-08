Lazio, Cataldi cuore biancoceleste: «Che emozione vestire questa maglia! Pronti per la Juve»

di Valerio Cassetta

Casa dolce casa. Danilo Cataldi non vedeva l’ora di tornare alla Lazio e ci è riuscito. Il prestito al Benevento ha restituito a Simone Inzaghi un giocatore più forte e maturato. «È andata male, lo so. Non meritavamo di perdere» scrive su Instagram il classe ’94, parlando del match con il Napoli. Sabato sera Cataldi è entrato nei minuti finali, provando a ribaltare il risultato. L’impresa contro la corazzata di Ancelotti non è riuscita, «ma l’emozione di tornare a vestire la maglia della Lazio dopo 587 giorni non la dimenticherò mai. Mai». Parole al miele per l’ex Under 21 protagonista degli ultimi due Europei sotto la gestione del ct Di Biagio. La concorrenza a centrocampo è tanta. Cataldi sa che per trovare spazio dovrà farsi trovare sempre pronto. Nei ritiri di Auronzo di Cadore e Marienfeld si messo in mostra. La chance se l’è guadagnata sul campo, forte anche dell’esperienza maturata finora. In Serie A ha accumulato 90 presenze, 9 in coppa Italia e 5 in Europa League. Niente male per una giovanel mezzala. «È iniziata una nuova settimana dove ci faremo trovare più pronti che mai!!» promette Danilo sui social. La testa è già alla Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA