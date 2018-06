La cessione di Milinkovic salverà il futuro della Lazio

di Alberto Abbate

Ha salvato la Lazio nel 2005, adesso una cessione può salvare il suo futuro biancoceleste. Giura che Milinkovic non è in vendita, ma in realtà Lotito non vede l’ora d’incassare oltre 150 milioni. Per reinvestirli sul mercato? No, per quello sono già stati stanziati 50 milioni. Gran parte del tesoretto di Sergej invece rientrerebbe in un piano che permetterebbe al presidente di “liberarsi” dalla zavorra del maxidebito spalmato sino al 2028. È già tutto studiato e programmato: Lotito andrà a trattare col Fisco per chiudere il saldo che rimane da pagare. Ci sono rate per ancora 10 anni ovvero quasi 60 milioni (5,65 ogni primo aprile) di euro dei 143,24 complessivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO