Lazio, sulla strada per la Champions c'è un alleato bianconero in più

di Alberto Abbate

È un campionato a incastro. Il discorso scudetto sembrava distaccato, invece dopo la vittoria del Napoli diventa un prezioso alleato. Col fiato partenopeo sul collo della Juve, il calendario di Inter e Roma – avversarie dei bianconeri rispettivamente alla prossima e alla penultima giornata – è senz’altro più complicato: «È chiaro che la squadra di Allegri giocherà forte come ha sempre fatto – sottolinea Inzaghi – ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e alla nostra classifica». Così sta facendo pure Simone, sebbene da Torino continui a rimbombare il suo nome: nel caso in cui il tricolore non dovesse tornare a Vinovo, il tecnico biancoceleste è in prima linea per la successione.



