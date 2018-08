Dal no al Napoli alla sfida di domani: Ciro 'nnammurato della Lazio

di Alberto Abbate

Non è core ‘ngrato, è solo laziale ‘nnammurato. Non basta che De Laurentiis ci abbia ripensato, Immobile adesso sta bene alla Lazio ed è pronto ancora a dare il massimo. Subito contro il suo Napoli alla prima. E pensare che un paio di giorni fa il club partenopeo per qualche ora aveva addirittura pensato di riportarlo finalmente a casa. No, è a Roma ormai la sua dolce casa e Lotito non lo molla. Dopo quella del Milan, spenta sul nascere dunque anche la pazza idea last minute azzurra, Ciro non ha fatto forza. La dirigenza biancoceleste gli ha promesso un sostanzioso rinnovo, Immobile non è solo un bomber, è di parola, è un uomo. Proprio la prossima settimana metterà tutto nero su bianco il prolungamento a oltre tre milioni, prima affronterà il Napoli di nuovo da avversario e darà l’esempio. Perché al terzo anno all’ombra del Colosseo il numero 17 è uno dei leader del gruppo e non ha mai pensato all’addio. Il Napoli ha provato a risedurlo, impossibile oggi comprarlo. Lotito chiede addirittura 100 milioni, i suoi gol valgono oro. Per lui la Nord ha già pronto un nuovo coro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO