â€‹Lazio, compiti per le vacanze: Immobile e Felipe tra allenamento e relax

di Valerio Cassetta

Corrono anche in vacanza, i giocatori della Lazio. Dopo aver disputato 55 partite tra Serie A, Europa League e coppa Italia i biancocelesti si godono il meritato riposo. Immobile alle Maldive, Luis Alberto a Siviglia, Felipe Anderson a Mykonos, Patric a Ibiza, Murgia e Cataldi alle Seychelles si rilassano, ma già pensano alla prossima stagione. Sole, mare e sano divertimento, intervallati da corsa, tapis roulant e ciclette. I calciatori lavorano in vista del raduno, fissato per la seconda settimana di luglio a Formello, che precede il ritiro di Auronzo di Cadore dal 15 al 28 luglio. Mister Inzaghi, che attualmente si trova in Sardegna, non vuole lasciare nulla al caso e insieme al suo staff ha stilato una tabella con dei programmi personalizzati per ogni giocatore. Insomma, i compiti per le vacanze, per non arrivare impreparati alla prima di campionato, in programma il 19 agosto. Solo in Veneto, però, sotto le Tre Cime di Lavaredo, verrà effettuata la preparazione vera e propria con carichi di lavoro più pesanti e sotto l'occhio vigile del preparatore Fabio Ripert.

© RIPRODUZIONE RISERVATA