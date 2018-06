Lazio, con Casillas e Acerbi si punta ad aumentare la personalità

di Alberto Abbate

Personalità. E’ questa la caratteristica principale che la Lazio ricerca dal mercato. Quella che è terribilmente mancata in questa stagione. Non è un caso che nei momenti fondamentali i biancocelesti siano crollati. Il ritorno dei quarti di Europa League a Salisburgo e lo spareggio Champions in casa con l’Inter i due casi più eclatanti. Ma andando a scavare bene ce ne sono molti altri: basti pensare al 2-2 di Crotone o il solo punto fatto negli scontri diretti nel girone di ritorno. Ecco perché Inzaghi (si rilasserà in Sardegna e andrà in viaggio di nozze nella pausa invernale) ha chiesto giocatori di carattere.



