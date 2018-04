Lazio, con il Torino è casting sulla fascia sinistra

di Alberto Abbate

Parte la successione all’infortunato Parolo. Da ieri però sono in tre a contendersi quel posto contro il Toro. Il motivo? Lukaku all’improvviso è a rischio per il riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio, dunque non è più così scontato che sia Lulic a girare da mezzala. Questa rimane comunque l’ipotesi più accreditata, non a caso ieri a Formello nelle prime prove tattiche Inzaghi l’ha confermata: assente a sinistra il terzino belga e rientrato dall’infermeria...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO