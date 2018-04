Lazio, con Luis Alberto torna la fantasia al potere

di Daniele Magliocchetti

Alla ricerca della consacrazione. Trascinare la Lazio in Champions League ed entrare ancora di più nella storia del club a colpi di assist e gol. Scontata la squalifica, Luis Alberto è pronto a riprendersi il suo posto e soprattutto la cavalcata verso l’Europa che conta, l’obiettivo principale della squadra e della società. E la voglia del calciatore spagnolo è pazzesca, tanto che ha sofferto e trepidato parecchio in tribuna nell’ultima gara con la Samp, dove era assente a causa dello stop inflitto dal giudice sportivo per l’ammonizione rimediata al Franchi. Tanti hanno ancora negli occhi la superlativa prestazione offerta a Firenze dal trequartista laziale, con la doppietta personale, la seconda stagionale dopo quella col Sassuolo, e l’assist per la rete di Caceres.



