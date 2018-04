Lazio, controlli per Patric. Strakosha e Parolo in dubbio per la Sampdoria

di Valerio Cassetta

Non c’è tempo per festeggiare. A neanche 24 ore dalla vittoria con la Fiorentina, la Lazio è già in campo a Formello. Nel centro sportivo biancoceleste si allenano i giocatori rimasti a riposo ieri al Franchi, mentre i protagonisti del 4-3 alla Viola svolgono una seduta di scarico in palestra. Da domani il tecnico preparerà la sfida con la Sampdoria, in programma domenica all’Olimpico alle ore 15. Contro i blucerchiati mancheranno Luis Alberto e Murgia, squalificati per un turno, mentre tornerà a disposizione Radu. Le scelte, però, verranno fatte solo nei prossimi giorni, quasi a ridosso del match.



Quasi certa l’assenza di Patric, ancora alle prese con un fastidio muscolare. Lo spagnolo questa sera effettuerà dei controlli presso la clinica Paideia. Restano da valutare le condizioni di Marco Parolo e Thomas Strakosha. Il centrocampista della Nazionale ieri si è fermato durante il riscaldamento per una fitta agli adduttori, mentre il portiere ha accusato un fastidio alla coscia nel finale di gara. La sua presenza non dovrebbe essere in discussione, ma scenderà in campo solo se sarà al 100%.

