​Lazio, Correa firma per 5 anni: «Onorato di essere qui. Onorerò la maglia»

di Valerio Cassetta

Prima l’ufficialità, poi la gioia social. Joaquin Correa usa Instagram per manifestare il suo entusiasmo dopo il trasferimento alla Lazio: «Felice e onorato di far parte di questo club prestigioso - scrive l’argentino -. Grazie a tutti per l’affetto e l’entusiasmo con cui mi avete accolto». Il morale dell’ex Siviglia è alle stelle: non credeva che lunedì notte, appena sbarcato a Fiumicino, ci fossero oltre cento persone ad aspettarlo. Adesso però vuole ripagare l’amore della gente sul campo e sempre sul web promette: «Ora poche parole: solo sudore e tanto lavoro per onorare questa maglia. Forza Lazio!».



NON SOLO CORREA

Il post del “Tucu” arriva a pochi minuti dall’annuncio del club: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Milan Badelj e di Carlos Joaquín Correa, quest’ultimo proveniente dalla società spagnola Sevilla Fútbol Club. Contestualmente si rende noto che il centrocampista croato ha sottoscritto un contratto quadriennale, mentre il calciatore argentino si è legato al Club per i prossimi cinque anni». Correa ha scelto la maglia numero 11, ereditata da Crecco, ex Primavera e ormai finito ai margini del progetto di mister Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA