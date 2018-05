​Lazio, da Mauricio a Kishna: il futuro dei giocatori tornati dai prestiti

di Valerio Cassetta

Oltre al mercato in entrata (operazione Acerbi su tutte), in casa Lazio si lavora anche in uscita. Milinkovic fa gola ai top club di mezza Europa, ma sono tanti i nomi delle seconde linee sulla lista dei partenti. Nani tornerà al Valencia, mentre Vargic, Patric, Basta e uno tra Wallace e Bastos potrebbero essere sostituiti con alternative di livello e di sicuro affidamento.



RITORNI E PARTENZE

Di ritorno dai prestiti, poi, c’è praticamente “un’altra Lazio”. Mauricio, dopo aver vinto il campionato con il Legia Varsavia, potrebbe essere riscattato dai polachi e non tornare a Formello. Lombardi e Cataldi, conclusa l’avventura al Benevento, si giocheranno le proprie chance di rimanere in squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore. Stesso discorso per Rossi, Minala e Palombi, andati in prestito alla Salernitana. Difficile, invece, ipotizzare la permanenza di Kishna, reduce da un grave infortunio al crociato che non gli ha permesso di esprimersi al meglio con l’Ado den Haag, intenzionato però a riscattarlo. Prce, Germoni e Oikonomidis dovrebbero partire per il ritiro in Veneto. Ancora da definire, infine, le situazioni di Filippini, Tounkara e Bezziccheri.



ANNIVERSARIO

Intanto, ieri notte i tifosi hanno ricordato l’anniversario della vittoria in finale di coppa Italia contro Roma del 2013. «26 maggio...la storia siamo noi!» lo striscione apparso sul ponte di via degli Annibaldi, a due passi dal Colosseo.

