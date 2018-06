â€‹Lazio, dalle visite mediche alle amichevoli: la squadra si prepara alla nuova stagione

di Valerio Cassetta

Visite mediche, raduno, ritiri e amichevoli. Sarà un’estate intensa per la Lazio che vuole cominciare al meglio la stagione 2018/2019. L’11 luglio i giocatori si ritroveranno nel quartier generale di Formello, dove lo staff tecnico farà il punto della situazione, controllando la forma fisica degli atleti.



In quei giorni verranno svolte le consuete visite mediche d’idoneità sportiva, oltre ai test per la prevenzione degli infortuni. Il 14 luglio, invece, Inzaghi e i suoi ragazzi partiranno alla volta di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Sotto le Tre Cime di Lavaredo il club di Claudio Lotito si allenerà fino al 28 luglio, disputando almeno quattro amichevoli: due contro rappresentative locali, una con la Triestina e l’ultima con la Spal.



Dopo qualche giorno di riposo, il 4 agosto andrà in scena il secondo ritiro a Marienfeld, centro-nord della Germania, fino all’11 agosto. Le amichevole in terra tedesca sono ancora da definire, ma con tutta probabilità saranno test probanti, visto che il campionato inizierà il 19 agosto e la Lazio, per l’alternanza del calendario della Serie A, giocherà la prima giornata fuori casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA