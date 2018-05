Lazio, de Vrij: «Ho dato tutto all'ultima giornata, ma non vedo l'ora di giocare con l'Inter»

di Valerio Cassetta

E' già prioiettato alla prossima stagione, Stefan de Vrij. Il difensore della Lazio, ormai prossimo al trasferimento all'Inter a parametro zero, è tornato a parlare dell'ultima giornata di campionato: «Chi mi conosce sa che ho dato tutto in quella partita - ammette l'ex Feyenoord in riferimento al match tra biancocelesti e nerazzurri -. Non so se in Italia ci credono, di conseguenza ho spento tutto per una settimana e mi sono concentrato solamente sulla nazionale olandese». Il suo fallo da rigore su Icardi ha dato il via alla rimonta dell'Inter, che vincendo contro la Lazio ha ottenuto un posto utile per la Champions League. Insomma, una sconfitta meno amara per de Vrij che il prossimo anno giocherà nella massima competizione europea: «Ho firmato per cinque anni, non vedo l'ora che questo momento arrivi - rivela il difensore ai media olandesi - Sono convinto di poter migliorare ulteriormente». Le visite mediche a Milano sono in programma per la prossima settimana, dopo che de Vrij avrà concluso gli impegni con l'Olanda che affronterà in amichevole Slovacchia e Italia.

