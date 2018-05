â€‹Lazio, de Vrij: «Voglio giocare contro l'Inter, è una partita troppo importante»

di Valerio Cassetta

De Vrij o non de Vrij, questo è il dilemma. Mentre l’opinione pubblica biancoceleste si divide sulla possibilità che il difensore della Lazio debba giocare o meno l’ultima partita contro l’Inter, decisiva per la corsa Champions, l’olandese sembra aver preso una decisione. Secondo Premium Sport, infatti, ieri sera il centrale avrebbe mandato un messaggio nella chat condivisa con i compagni, esprimendo la sua volontà: «Sapete quello che ho passato in questi giorni, tutti i miei dubbi. Se n'è parlato molto, ma io voglio starvi vicino - avrebbe scritto l’ex Feyenoord -. Voglio giocare perché è una partita troppo importante per noi e per coronare al meglio il finale di stagione».



DUBBI E SCELTE

Insomma, de Vrij sarebbe pronto a giocare titolare contro i nerazzurri, ma ora la palla passa a Simone Inzaghi. Il tecnico già dopo il match di Crotone aveva rivelato di «tenersi il dubbio fino all’ultimo». Le chance di vedere Stefan all'Olimpico restano esigue, ma mancano ancora due giorni alla partita con la squadra di Spalletti e tutto può ancora succedere. Intanto, Luiz Felipe scalda i motori: se l’olandese dovesse restare in panchina, sarà lui a giocare in difesa.

