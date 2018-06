â€‹Lazio, en plenin con Maradona JR. Per No Name Nettuno solo 3 punti

di Enrico Zarelli

Si è chiusa la seconda tappa della Serie A di beach soccer. La sabbia di San Benedetto del Tronto ha fatto da cornice al turno del campionato che ha ospitato tutte e 20 le formazioni espressione dei due gironi che lo compongono. Ed era la prima occasione della stagione per vedere all’opera Lazio e No Name Nettuno, le altre due formazioni laziali impegnate nel massimo campionato italiano di beach soccer. L’altra squadra, il Terracina, impegnata nel girone B, è riuscita a staccare in vetta il Catania (battuto dal Napoli) centrando tre vittorie in altrettanti incontri. Tripletta che è riuscita anche alla Lazio di mister Della Negra. I biancocelesti, che tornano dalla Riviera delle Palme a punteggio pieno, hanno bagnato il loro esordio mettendo in fila tre importanti successi. La Lazio di Diego Maradona Jr ha sconfitto 9-3 il Brescia, rifilato un netto 6-0 alla Vastese e battuto 3-2, pur con qualche sofferenza, i genovesi del Bragno, alla loro prima partecipazione in Serie A. Gli stessi che avevano subito il 6-0 ad opera del No Name Nettuno, sconfitto però dalla Vastese (5-4) e 8-3 dai campioni d’Italia della Sambenedettese. Il prossimo appuntamento con le sfide del girone A è in programma a Lignano Sabbiadoro dal 29 giugno al 1 luglio.

