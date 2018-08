Lazio divisa sul modulo: l’assetto ora non convince

di Emiliano Bernardini

Simone Inzaghi va avanti per la sua strada: il modulo non lo cambia. Il tecnico biancoceleste è sicuro dell’assetto dei suoi e non vuole assolutamente arretrare di un centimetro. L’ha detto chiaro e forte nella conferenza stampa dopo il ko per 2-0 contro la Juventus. «Sono io che decido, ascolto le opinioni e le idee di tutti, tanti consigli ma poi sono io che scelgo con la mia testa». Non ha risparmiato neanche una piccola stoccata ai detrattori del suo integralismo: «Chi vede solo 3-5-2 dovrebbe guardare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO