di Mauro Topini

La Lazio concede il bis. Dopo aver vinto il campionato di serie C, le biancocelesti ieri si sono aggiudicate anche la Coppa Italia regionale, battendo nella finale di Pomezia, il Frascati Calcio Femminile. "E’ stata una stagione da incorniciare", sottolinea in una nota la presidente Cortani. "A nome mio, dei dirigenti e delle atlete un grazie al Presidente Generale, Antonio Buccioni, a tutta la Polisportiva, ai tifosi, ai genitori e a tutti coloro che ci hanno amato e sostenuto. Alla stampa che non ci ha mai mollato, anzi sempre stimolandoci, anche nei momenti più difficili. Un grazie alle atlete del passato che hanno fatto la storia di questa sezione. E alle atlete del presente che hanno onorato la maglia regalando continuità alla nostra Aquila e a quelle del futuro: perché se oggi ci siamo è grazie a tutti voi".

