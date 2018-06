Lazio, Durmisi firma per 5 anni: «Un sogno che diventa realtà»

di Valerio Cassetta

Non nasconde la sua felicità, Riza Durmisi, nuovo acquisto della Lazio in arrivo dal Betis Siviglia. «Felice di aver firmato per 5 anni con la Lazio! Grazie ad Hassan Abi per aver trasformato il mio sogno in realtà - scrive su Instagram il danese classe ‘94 di origine albanese - A tutta la mia famiglia Betica, grazie per due stagioni fantastiche e i momenti indimenticabili». Durmisi non dimentica il suo recente passato in Spagna: «Sarò per sempre grato per l'amore e il supporto che mi avete dimostrato in questi due anni. Nel bene e nel male, ci sono stati. Ecco perché li terrò sempre nel cuore e spero di rivederli un giorno». L’avventura in verdebianco è ormai alle spalle. Durmisi non vede l’ora di conoscere i suoi nuovi compagni. Nel pomeriggio sul proprio sito, il club di Claudio Lotito in una nota ha comunica «di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Riza Durmisi, proveniente dalla società Real Betis Balompié. L’esterno danese ha sottoscritto un contratto quinquennale».

