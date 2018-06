Lazio, ecco Berisha: visite mediche e firma in giornata

di Valerio Cassetta

Visite mediche in corso per Valon Berisha. Il terzo acquisto della Lazio, dopo Durmisi e Sprocati, in arrivo da Salisburgo sta sostenendo i consueti test per l’idoneità sportiva presso la clinica Paideia. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro che andranno nelle casse degli austriaci, mentre il giocatore firmerà un contratto quinquennale da circa 1,3 milioni di euro. Nel pomeriggio, presso l’Isokinetic, il centrocampista di origine albanese, ma naturalizzato kosovaro, effettuerà ulteriori controlli per la prevenzione degli infortuni. «Forza Lazio» ha detto, entrando nella struttura sanitaria dopo aver scattato un selfie con un tifoso. Curiosità: in questa stagione Berisha ha affrontato la Lazio nel doppio confronto ai quarti di finale d’Europa League, segnando su rigore il secondo gol del Salisburgo nella gara d’andata, vinta dai biancocelesti per 4-2.

