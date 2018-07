​Lazio, ecco Correa: l’argentino sbarca a Roma, domani le visite

di Valerio Cassetta

E’ stato accolto all’aeroporto di Fiumicino da cori e applausi, Joaquin Correa. “El Tucu”, così è soprannominato il trequartista, è atterrato nella Capitale con un volo proveniente dalla Spagna nella notte, poco prima dell’una, con due ore di ritardo rispetto al previsto. Nonostante l’ora, un centinaio di tifosi della Lazio lo ha aspettato nello scalo romano, dandogli il benvenuto. Domani l’argentino, ormai ex Siviglia, farà le visite mediche presso la clinica Paideia e in giornata firmerà il nuovo contratto con la Lazio. Dopo Badelj, sbarcato nel pomeriggio, ecco un altro colpo per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

