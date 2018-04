Lazio, Inzaghi: «Complimenti alla Roma ma non sento la pressione»

di Emiliano Bernardini

La settimana più importante in casa Lazio inizia alla Red Bull Arena di Salisburgo. Domani il ritorno dei quarti contro gli austriaci e domenica il derby contro la Roma. A proposito dei giallorossi il tecnico Inzaghi ha voluto iniziare complimentadosi con i giallorossi: «La gara di ieri testimonia il fatto che le partite di Coppa vanno giocate in 180 minuti e che anche quando si ha un vantaggio importante se si interpreta male la partita può finire male. Domani le tattiche e le strategie saranno molto importanti, all'andata abbiamo interpretato la gara in modo perfetto. Ma al di là di questo c'è stato un grandissimo spirito, insieme a una grande forza e coesione di gruppo. Ho detto questo ai ragazzi, di avere lo stesso spirito domani, troveremo uno stadio caldo e ostile che sosterrà la squadra. Da Roma arriveranno i nostri tifosi, si faranno sentire come sempre».



Pressione. «La mia pressione è solo per il Salisburgo, sono organizzati, hanno un tecnico preparato, servirà una partita importante e intensa. Domani troveremo uno stadio molto caldo. Siamo pronti, dovremo tirare fuori una grande prestazione per trovare la semifinale».





Pericoli. «Sappiamo che domani sera avremo una partita difficile da affrontare, dovremo farlo nel modo giusto, il Salisburgo è un'ottima squadra, farà di tutto per renderci difficile la vita. Sono fiducioso, dopo Udine ci siamo preparati al meglio».



Scelte. «Sono tanti diffidati, ma non mi farò influenzare nelle scelte. Parlerò coi calciatori, vedrò i dati anche dell'allenamento di stamattina. Avevo detto prima del Benevento che avremmo avuto tante partite importanti, sono tutte fondamentali per la classifica e le altre competizioni. Cercheremo di affrontarne una alla volta, domani non ci sarà turnover, schiererò gli uomini migliore. Il turnover significherebbe pensare al derby, ora esiste solo e soltanto il Salisburgo».



Ballottaggi. «I ballottaggi ci sono in tutti i settori del campo, potrebbe darsi anche che giochino insieme o che non giochi nessuno dei due. Ripeto, tra i 20 che sono qui solo Lulic ha qualche problema, ma dopo stamattina abbiamo avuto buone sensazione. Domani sceglierò la formazione. Non vedo stanchezza fisica, i dati sono ottimi, potrebbe esserci la stanchezza mentale che si supera però vedendo gli obiettivi, noi li abbiamo e sono belli. Ci sono stati tanti viaggi e tante partite, ma so che la squadra con gli obiettivi davanti non avrà problemi di questo tipo».



Radu: «Roma stimolante ma adesso conta il Salisburgo»



«Parliamo di una squadra molto organizzata, che corre tantissimo, sono preparati fisicamente. Per me è stata la partita più difficile di Europa League finora. La Roma è stimolante, ma per domani: ci stimola a vincere e passare il turno».



Condizione fisica. «Sono stato fermo quasi tre settimane fermo per un problemino, sto cercando di riprendere la migliore forma. Giovedì ho giocato dopo soli due allenamenti in gruppo, loro sono organizzati, ho fatto un po' di fatica. Ma piano piano sto riprendendo la forma. Domani metteremo il cuore in campo come sempre per passare il turno, il mister fino a domani mattina ci dirà tutto per ottenere la qualificazione».











