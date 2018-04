Lazio, Felipe Anderson fa rima con Champions League

di Emiliano Bernardini

«Ci ritorni in mente forte come sei» è il motivetto più fischiettato dai tifosi della Lazio. E il pensiero non può che correre a Felipe Anderson. Non solo per la sua chioma di battistiana memoria ma perché domenica sera i biancocelesti all’Olimpico di Torino si giocheranno una gara fondamentale per trasformare in realtà un sogno chiamato Champions League. Proprio in quell’Olimpico dove nel 2015 il Pipe, con una doppietta, trascinò la Lazio di Pioli verso orizzonti non toccati da tempo. Iniziò proprio lì la rincorsa al terzo posto che quell’anno significò preliminari. Quest’anno, invece, anche la quarta piazza consentirà l’accesso diretto al trofeo europeo più importante di sempre. E allora non provarci sarebbe un delitto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO