Lazio, Felipe Anderson la ciliegina sulla Champions

Vuole riportare la Champions a casa. Come nel 2015, Felipe ora può essere l’uomo della provvidenza. Comunque decisivo sempre negli ultimi due mesi. A Firenze quasi un tempo in panchina, adesso con Luis Alberto squalificato vuole riprendersi la copertina. Strepitoso e fondamentale nella rimonta il gol d’esterno al Franchi, Anderson è ancora capace di questi gesti. Reti d’autore, quando ingrana la marcia giusta nessuno può fermare il suo motore. Anzi, dopo 6 mesi passati ai box e altri due per tornare al top, il brasiliano non sembra solo rinato, ma addirittura forse mai così completo. Una volta si lamentava di giocare esterno nel 3-5-2, oggi parte all’attacco ma poi ritorna dietro ad aiutare la difesa senza che nessuno glielo chieda. Nel derby viene sostituito e dura appena 5’ il broncio, poi lo rivedi subito a bordocampo col sorriso a incitare i compagni manco fosse un tecnico. Lotito, Tare e lo stesso Inzaghi volevano – dopo i capricci di febbraio – una risposta di maturità, a 25 anni Felipe ha trovato qualità e sopratutto continuità.



