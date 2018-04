Lazio, Felipe Anderson, Parolo e Wallace a bordo pista con il Ferrari Club Poggio Mirteto

di Valerio Cassetta

Scaldano i motori in vista dell’Europa League. Felipe Anderson, de Vrij, Wallace e Parolo ieri hanno fatto visita alla “Scuderia Ferrari - Club Poggio Mirteto”, in provincia di Rieti. I calciatori della Lazio hanno trascorso una giornata a bordo pista, tra emozioni e adrenalina. Per l’occasione Felipe Anderson ha indossato anche parte della tuta da corsa con tanto di cavallino rampante sul petto. Insomma, un’esperienza entusiasmante, nell'ambito di un'iniziativa benefica: il brasiliano numero 10 ha donato la propria maglia da gioco, messa in palio per una riffa, il cui ricavato è stato devoluto all'ospedale di Rieti. Intanto, domani la squadra di Inzaghi affronterà il Salisburgo all’Olimpico nell’andata dei quarti di finale di Europe League. Nel pomeriggio di oggi, presso il centro sportivo di Formello, andrà in scena la rifinitura: Milinkovic dovrebbe partire dall'inizio, mentre è aperto il ballottaggio tra Luis Alberto e Felipe Anderson per supportare Immobile in attacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA