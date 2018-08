Lazio, finisce il ritiro di Marienfeld: nel pomeriggio il test con il Borussia Dortumund

Auf Wiedersehen. Tradotto: arrivederci. Il ritiro della Lazio in Germania volge al termine. La squadra ha lasciato Marienfeld direzione Essen. Foto di gruppo e viaggio in pullman verso la cittadina tedesca, dove nel pomeriggio (ore 17.30) ci sarà l’amichevole con il Borussia Dortmund. Leiva, Lulic, Pedro Neto, Bruno Jordao e Rossi, gli unici ad allenarsi in mattinata, con molta probabilità non giocheranno contro i gialloneri. Il brasiliano e il bosniaco sono squalificati e in campionato e oggi Inzaghi proverà la formazione anti-Napoli. Spazio a Badelj in cabina di regia e Durmisi sull’out di sinistra. Nel 3-5-2 tornerà Strakosha tra i pali, mentre Wallace al momento è preferito su Acerbi. In attacco confermata la coppia Luis Alberto-Immobile: Milinkovic farà la mezzala insieme a Parolo. Terminato il match, i biancocelesti rientreranno nella Capitale in serata. Simone Inzaghi concederà alla squadra almeno un giorno di riposo. Giusto il tempo di ricaricare le batterie in vista di sabato 18 agosto, data della gara con la squadra di Ancelotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA