Luis, Sergej e Felipe: la Lazio vola con i tre “moschettieri”

di Emiliano Bernardini

dal nostro inviato FIRENZE Luis Alberto, Milinkovic e Felipe Anderson. Tutti e tre insieme possono giocare e come. Forse l'unico a doversene convincere a pieno e Inzaghi che dal primo minuto non vuole saperne di schierarli tutti insieme. Nemmeno quando perde nel riscaldamento Parolo. Serve che Murgia si faccia espellere affinché quella pazza idea, che fa sognare un po' a tutti, diventi reale. Eccoli lì i tre moschettieri a recuperare una gara impossibile. Sergej fa il centrocampista puro, Felipe dà la velocità necessaria e Luis Alberto garantisce qualità e gol. E' il mago spagnolo a trasformare l'incubo in sogno. Un arcobaleno biancoceleste su punizione a squarciare il cielo viola riportando la speranza. Speranza che diventa gioia, estasi quando con la punta anticipa tutti in area e firma il gol vittoria. Unico giocatore del campionato ad arrivare in doppia cifra per assist (14) e reti (11). E' il primo che Inzaghi abbraccia al rientro negli spogliatoio. Poi il complimento più bello: «Può giocare in qualsiasi squadra, ma ha rinnovato con noi». Luis ringrazia. Una risposta anche a tutte quelle critiche che si è beccato per quelle prove opache nei big match. Tende a sparire il leit motiv.



TRASCINANTE

Ieri Luis ha preso per mano i compagni trascinandoli ad una vittoria fondamentale per la corsa Champions. Unico neo, l'ammonizione (in diffida) che gli farà saltare la partita interna di domenica pomeriggio contro la Sampdoria. «Successo importante in una partita strana con un arbitro non in giornata. Nel primo tempo è successo di tutto. Siamo una squadra forte, abbiamo rimontato e vinto» le parole dello spagnolo che poi applaude i suoi due compagni: «Abbiamo dimostrato di poter giocare tutti insieme. Felipe è uno dei giocatori più forti in questo momento». A fine gara si abbracciano. Una morsa di rabbia. Milinkovic è incontenibile tanto che viene rimproverato dall'ex Pioli. Nulla di grave. Bella la corsa sotto il settore affollato dagli oltre 1500 laziali. Applausi.



ATTACCO DA RECORD

Alla festa manca il gol di Immobile. Non ha mai segnato alla Fiorentina. Non riesce ad infrangere il tabù e forse è anche per questo che non gradisce il cambio. Ciro è così: dà tutto e non vorrebbe mai uscire. Può consolarsi col fatto che insieme a Luis Alberto sono la seconda miglior coppia gol di sempre a quota 38, stesse reti del duo Signori Casiraghi nel 1996. Con i quattro centri alla Fiorentina la Lazio è arrivata a quota 113 in stagione, record assoluto della storia del club. E soprattutto torna ad avere il miglior attacco del torneo: 79.

