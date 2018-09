Lazio-Frosinone, Immobile assente, Lulic non si ferma mai

di Alberto Abbate

Contavano i tre punti, eccoli. Eppure la Lazio rimane un cantiere aperto: appena un gol nonostante le tantissime occasioni. E stavolta non ci sono di fronte né il Napoli né la Juve, bensì il modesto - anche se ordinato - Frosinone. Sciupone l’attacco, in serata no soprattutto Immobile. Si sblocca però sotto porta Luis Alberto, Milinkovic sta crescendo.



