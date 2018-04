Lazio, il gol di tacco di Parolo è un capolavoro

Il gol numero 300 della Lazio in Europa lo sigla Parolo con un gran colpo di tacco durante Lazio Salisburgo di giovedì sera all'Olimpico, andata dei quarti di Europa league, finita 4-2 per i biancocelesti.









«Un orgoglio per me entrare nella storia biancoceleste - ha detto il vice capitano -. Il Salisburgo non perdeva da tanto in Europa, sono contento. Ora abbiamo due gol di vantaggio e se giochiamo così tra una settimana possiamo metterla sul binario giusto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA