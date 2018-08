Lazio, il futuro è tra le incognite: Milinkovic, il vice Immobile, i nodi da sciogliere

di Alberto Abbate

Ansia da nuovo debutto. O forse ansia motivata da un presente che getta spettri del passato sul futuro imminente. Non c’è infatti solo il destino di Milinkovic a rimettere Inzaghi e la Lazio in preallarme. La società ha lavorato tutta l’estate per coprire le lacune della rosa, ma a guardare i rinforzi delle altre concorrenti per la Champions andrebbe comunque ancora fatto qualcosa. In particolare, lì davanti, impossibile non ricordare come al di là degli errori arbitrali, per il quarto posto, i gol...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO