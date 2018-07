Paura per Immobile: aggredito con un coltello a Chieti

Brutto episodio capitato a Ciro Immobile a Francavilla al Mare, località marittima in provincia di Chieti. Il calciatore della Lazio, in vacanza con la famiglia e alcuni amici, è stato aggredito da un uomo armato di coltello. Dopo un battibecco con alcuni amici di Immobile, l’uomo ha tentato di avvicinarsi all’attaccante napoletano: a fermarlo alcuni presenti, che sono intervenuti per evitare il peggio. L’aggressore si è poi dileguato, prima dell’intervento delle Forze dell’Ordine, che hanno ricostruito l’accaduto.

