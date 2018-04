lazio, â€‹Immobile bomber vero e icona dei tifosi biancocelesti

di Gabriele De Bari

Ventisei gol in campionato: soltanto Salah, in Europa, meglio di lui. Ciro Immobile era reduce da un periodo un po' opaco: solo 2 centri nelle ultime 6 gare. Contro il Benevento, però, l'attaccante ha ripreso il ritmo impressionante che l'ha portato a toccare quota 26. La media, a questo punto del torneo, è superiore a quella che consentì a Higuain di battere lo storico record di Valentin Angelillo. Un bomber di razza, che ha il gol nel sangue e che è entrato di diritto tra i più forti in campo in internazionale sul quale si appuntano le speranze biancocelesti di acciuffare un posto in Champions League e, soprattutto, in chiave Europa League giovedì prossimo contro il Salisburgo. Quando segna Immobile la Lazio vince e anche contro il Benevento la situazione si è ripetuta. Ormai la punta napoletana, oltre a guidare l'attacco più prolifico del campionato, è anche diventato l'icona dei tifosi, il nuovo simbolo della Curva che lo incita senza soluzione di continuità. Il prossimo traguardo del bomber è quello i toccare quota 30: vedremo quanto tempo ci impiegherà a raggiungerlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA