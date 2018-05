Lazio, Immobile: «Grazie a tutti per il vostro affetto»

di Valerio Cassetta

«Grazie veramente di cuore per i numerosi messaggi che mi state mandando, il vostro affetto mi fa enormamente piacere. Forza Lazio». Ciro Immobile si affida ad Instagram per ringraziare i tifosi della Lazio, che negli ultimi giorni gli sono stati vicino dopo l’infortunio di Torino. Tanti i messaggi per il capocannoniere del campionato, che domenica scorsa ha accusato un fastidio al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante della Nazionale in mattinata si è sottoposto ad accertamenti presso la clinica Paideia. In attesa del bollettino medico, cresce l’apprensione in casa Lazio. La sensazione è che si tratti di uno stiramento. Se la diagnosi dovesse essere confermata, Immobile salterebbe le ultime gare di campionato contro Atalanta, Crotone e Inter.

