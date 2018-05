I tecnici eleggono Immobile giocatore dell'anno

È Ciro Immobile il giocatore dell'anno secondo i voti dell giuria tecnica dell'associazione italiana allenatori (Aiac). L'attaccante della Lazio, che a una giornata al termine del campionato guida la classifica cannonieri con 29 gol, sarà premiato a Napoli nell'ambito di Football Leader 2018 martedì 22 maggio, alle 10.30, nella sala Giunta del Comune di Napoli. Immobile è stato premiato per, si legge nella motivazione, «aver mostrato un eccezionale e impareggiabile fiuto del gol, riflesso di un talento indiscutibile e di una classe da campione purissimo, da erede dei più grandi bomber della storia del calcio italiano». Immobile, nato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, riceverà anche una targa speciale dedicatagli dall'amministrazione comunale di Napoli guidata dal sindaco Luigi de Magistris. La premiazione di Immobile avverrà nel corso di un'anteprima in cui si svolgerà anche la presentazione di tutti gli altri eventi della sesta edizione di Football Leader, in programma a Napoli dal 26 al 29 maggio.

