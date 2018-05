Lazio, Immobile: «Le voci di mercato? Qualcosa uscirà...»

di Redazione Sport

«Non c'è bisogno di ribadire i miei sentimenti verso la Lazio, ma certo avendo fatto così tanti gol qualcosa uscirà dalle voci di calciomercato. Io sono tranquillo, faccio lavorare i miei agenti, ora mi dedico alla nazionale e poi alle vacanze». Lo ha detto Ciro Immobile che oggi ha ricevuto il Premio Football Leader a Napoli, rispondendo ai giornalisti in merito alle voci di mercato su un interesse del Milan. Immobile, parlando ancora delle voci di mercato che lo riguardano, ha spiegato: «Io resto tranquillo, sto bene alla Lazio, ci siamo stabiliti bene a Roma io e la mia famiglia. Sono in un club che mi ha dato tanto e a cui io ha dato tanto, poi inevitabile che facendo tanti gol iniziano a girare voci, ma c'è tutta l'estate ora in cui voglio rilassarmi, a queste cose di mercato ci pensano altri».



«Il ritorno di Balotelli in Nazionale? è uno stimolo per noi attaccanti a fare sempre meglio. Mancini l'ho sentito in questi giorni per parlare del mio infortunio. Ora ci riuniamo mercoledì sera, il mister ci deve conoscere nel corso della prima convocazione. Mi motiva molto lavorare con Mancini in Nazionale, spero che il problema alla coscia di questi giorni sia passato perché abbiamo tre amichevoli importanti, spero di giocarle anche se non sarò al massimo. Poi da settembre si inizia con le qualificazioni per l'Europeo e dovremo dare tutto per riscattare quello che non abbiamo fatto a novembre». A proposito dell'assenza dell'Italia dal Mondiale, Immobile ha detto: «Farò fatica - ha detto - anche solo a guardare i Mondiali quest'anno, forse guarderò solo la finale. Tutti sanno quello che ho passato dopo il ko con la Svezia, sono stati momenti brutti, da tanto tempo non accadeva una tragedia sportiva del genere al calcio italiano e sono stato triste per un mese. Un Mondiale senza me e Icardi? L'Argentina ha scelte importanti davanti ed è dura conquistarsi un posto anche per uno come Icardi che ha fatto cose importanti quest'anno, ce la siamo giocati io e lui per il titolo di capocannoniere così come Inter e Lazio si sono sfidati per la Champions League».

