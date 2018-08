Lazio, Immobile: «Mai mollare. Le grandi cose richiedono tempo»

di Valerio Cassetta

«Mai mollare, le grandi cose richiedono tempo». Ciro Immobile su Instagram indica la strada. Il bomber della Lazio direttamente dal ritiro di Marienfeld sottolinea come l’impegno e la costanza siano fondamentali anche in allenamento. Il capocannoniere dello scorso campionato è ormai un punto di riferimento per la squadra che anche il prossimo anno lotterà per la Champions League. «Gli obiettivi sono fatti per essere raggiunti» scrive sui social Wallace, che continua ad esercitarsi nei movimenti della difesa a tre. Insieme a lui si allenano Bastos, Caceres, Radu, Luiz Felipe e Acerbi, che posta una foto della seduta accompagnata dalla didascalia «Avanti tutta». Tra i giocatori che non hanno intenzione di fermarsi c’è anche Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio, tornato dal prestito al Benevento, ieri ha spento 24 candeline. «Compleanno di corsa, di sudore, di fatica. Compleanno sul campo, contro il il vento. Forza lazio» ha scritto sul proprio account Instagram.

