Lazio, Immobile: «Mi spiace non essere in Russia. Farò il tifo per il Brasile»

di Valerio Cassetta

La delusione di Ciro Immobile per la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale parte da Formentera e arriva a Mosca. «Un po’ mi rode, quindi non lo sto seguendo con tanto entusiasmo - ammette il centravanti della Lazio, intervenuto alla trasmissione “Balalaika” su Italia1 direttamente dall’isola spagnola dove si trova in vacanza -. Mi sarebbe piaciuto tantissimo stare lì, non poco! Comunque tiferò per il Brasile». Durante il programma, condotto da lary Blasi, moglie di Totti, l’ex attaccante del Torino svela: «Con Ilary ci siamo conosciuti alle Maldive. Ho dato una lezione di burraco a Francesco (scherza, ndr).



© RIPRODUZIONE RISERVATA