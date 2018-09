Lazio, Immobile cerca il riscatto dopo la Nazionale

di Daniele Magliocchetti

Aria di casa, voglia di rivincita. E un sussulto per Immobile e Milinkovic-Savic. Delusi e imbronciati per l’esperienza in nazionale, Ciro e Sergej planano a Formello, cercando carica e rivalsa per ritrovare forza ed entusiasmo con la Lazio. Per i due si riparte dall’imminente rinnovo (atteso annuncio entro la prossima settimana), ma soprattutto dalla partita di Empoli, dove più di altri avranno il compito di prendere per mano la squadra e dare la scossa che serve e continuità dopo la vittoria col Frosinone. Europa League a parte, il calendario con Empoli prima, Genoa e Udinese poi, è un’occasione ghiotta per fare filotto e presentarsi nel migliore dei modi al derby. D’altronde, se l’obiettivo è la Champions, i biancocelesti non devono far altro che andare alla ricerca dei tre punti e giocare il primo all in con la Roma il 29 settembre. E Inzaghi potrà contare sulla rabbia e la delusione accumulata dai due giocatori per quanto accaduto in Nations League.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO