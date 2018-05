Lazio, Immobile non si ferma: fisioterapia e adeguamento in arrivo

di Valerio Cassetta

Sta lavorando già per la prossima stagione, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio non ancora smaltito i postumi dell’infortunio al flessore che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. In realtà già contro l’Inter, in occasione dell’ultima giornata di campionato, non era al top della condizione e aveva stretto i denti per esserci. Ora il capocannoniere della Serie A sta continuando il protocollo riabilitativo, intensificando le sedute di fisioterapia. Si è preso due giorni di riposo per il weekend, ma l’obiettivo è lasciarsi alle spalle quanto prima il problema muscolare. Ciro vuole arrivare al ritiro di Auronzo di Cadore nel migliore dei modi, dopo una stagione faticosa ma ricca di soddisfazioni: 29 gol in campionato, sommati a quelli realizzati coppe (2 in Supercoppa, 8 in Europa League e 2 in Coppa Italia).



UOMO IMMAGINE

Un bottino impressionante che gli consentirà anche di migliorare la sua situazione contrattuale. Immobile è legato alla Lazio fino al 2022, con un ingaggio di circa 1,2 milioni di euro. Ciro è diventato un uomo immagine, si è innamorato di Roma, calandosi a perfezione nell’ambiente biancoceleste. La società vuole blindarlo e nei prossimi giorni incontrerà i suoi procuratori per discutere l’adeguamento. Non ci saranno problemi per trovare un accordo. «La Lazio ha dato tanto a me, e io ho dato tanto alla Lazio. Non c’è bisogno che ripeta ogni volta quanto stia bene qui» ha detto recentemente l’attaccante, ormai considerato uno dei leader dello spogliatoio.

