Lazio, Immobile: «Non vedo l'ora di ricominciare. Spero di rivedere Milinkovic in ritiro»

di Valerio Cassetta

Ha ritirato l’ennesimo premio della stagione, Ciro Immobile. Il capocannoniere del campionato è stato ricevuto a Torre Annunziata, sua città natale, dal sindaco Vincenzo Ascione, nella sede istituzionale del Comune, e ha ricevuto una targa celebrativa per meriti sportivi per la stagione appena conclusa. Il bomber però sembra già proiettato alla prossima annata: «Sono orgoglioso di quanto fatto quest’anno e ricevere riconoscimenti fa sempre piacere, soprattutto nella mia città - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ringrazio il sindaco e tutti gli assessori per la targa, mi piace stare nella storia di Torre Annunziata».



RELAX E FUTURO

Dopo le fatiche in campo, Ciro si sta godendo il meritato riposo. Nei giorni scorsi a Formentera ha incontrato Simone Inzaghi e ha colto l’occasione per sfidarlo a paddle: «Il mister è forte, gioca bene a tennis e a paddle ancora di più. Abbiamo sudato un po’, - ha rivelato l’ex Torino - bisogna farlo perché l’estate è stata lunga, non vedo l’ora di iniziare la preparazione quindi mi sono tenuto in forma». Insomma, Ciro scala i motori e non si lascia distrarre dalle voci di mercato: «Sto giocando a paddle, quindi sono tranquillissimo. Poi è ovvio, ho fatto 41 gol stagionali e ci sta che il mio nome venga accostato a qualche squadra - ha dichiarato Immobile -. Io rimango sereno, mi godo questi ultimi giorni di vacanza e non vedo l’ora di ricominciare».



MILINKOVIC

Discorso diverso per il compagno di squadra Milinkovic-Savic, impegnato fino a ieri nel Mondiale con la Serbia e corteggiato da mezza Europa: «I bravi giocatori li vogliono tutti e per quanto ha fatto Sergej è normale che ci siano squadre a corteggiarlo» ha ricordato Ciro che spera «di averlo in squadra con me, ma queste sono cose che non decido io». Il desiderio è «di rivederlo in ritiro ad Auronzo, per il resto gli auguro il meglio. Potrà scegliere lui con la società la soluzione migliore».



MONDIALE

Per quanto riguarda il Mondiale e la mancata qualificazione dell’Italia, Ciro è convinto che «il rimpianto rimane sempre, come la macchia sulla carriera di non aver partecipato a un torneo così bello e importante». Infine, sul ct della Nazionale Italian, Roberto Mancini, Immobile ha sottolineato: «Ho avuto modo di parlarci un po’, poi purtroppo il mio infortunio dopo la partita contro l’Inter mi ha costretto ad andare via dal ritiro. Mi ha detto che non mancherà occasione di lavorare con lui, quindi bisogna solo fare bene la prossima stagione e credo che da lui dovrà ripartire la rinascita dell’Italia».

