Lazio, Immobile: «Non voglio perdere mai». Lulic e Radu in gruppo

L’unione fa la forza, soprattutto in una squadra di calcio. Lo sa bene Ciro Immobile che sottolinea quanto sia importante avere uno spogliatoio unito e compatto. «Quest'anno abbiamo raggiunto una grande unione di squadra. Passiamo molto tempo insieme tra ritiri di campionato, Coppa Italia e Europa League – ammette il bomber della Lazio a SkySport -. Forse ora sto più con la squadra che a casa. È importante creare un bel amalgama, non sempre è semplice quando si è in uno spogliatoio».



AFFETTO E STIME

Ripercorrendo le tappe della sua carriera, tra Italia, Spagna e Germania, Immobile racconta l’arrivo nella Capitale nell'estate del 2016: «Alla Lazio ho sempre dato il massimo dall'inizio e ho sempre ricevuto tanto affetto – sostiene l’ex Siviglia -. Mi piace definirmi una persona umile, simpatica e molto socievole. Metto sempre tutto in campo per portare la squadra al massimo risultato». Insomma, la vittoria è sempre l’obiettivo, tanto che Ciro dichiara: «Non mi piace perdere, credo si veda anche da fuori ed è una cosa che mi porto dentro da quando sono piccolo».



RECUPERI

Intanto, dopo il giorno di riposo, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. A 48 ore dalla sfida di Europa League contro il Salisburgo, in programma giovedì all’Olimpico, il tecnico ritrova in gruppo Wallace, Radu e Lulic, rimasti a riposo contro il Benevento. Lavoro differenziato per Marusic e Lukaku, mentre Patric è rimasto a riposo.

