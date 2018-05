Lazio, con Immobile out contro l'Atalanta, Inzaghi si affida a Luis Alberto e Caicedo

di Valerio Cassetta

Don Luis Alberto c’è e vuole prendersi la Lazio. Dopo aver saltato gli ultimi allenamenti, lo spagnolo torna in gruppo e prova i movimenti alle spalle di Caicedo, candidato numero uno per sostituire Ciro Immobile. Contro l’Atalanta, infatti, Simone Inzaghi dovrà fare a meno del capocannoniere del campionato, fermo per una lesione al bicipite femorale della coscia destra. «Terapie noiose» scrive su Instagram l’attaccante della Nazionale, postando un video in cui viene trattato dai fisioterapisti del club. La speranza è che possa tornare con l’Inter, in occasione dell’ultima giornata in programma il 20 maggio all’Olimpico, ma le possibilità che possa farcela sono esigue.



SCELTE

Oltre a Ciro, contro l’Atalanta molto probabilmente mancheranno anche Radu e Parolo. Quest’ultimo è alle prese con un fastidio all’inguine da circa due settimane e se non sarà al top della condizione non verrà rischiato. Aspettando le scelte definitive del mister, Murgia e Caceres scalpitano per indossare una maglia da titolare domenica all’Olimpico. Da valutare le condizioni Bastos, che oggi non si è visto a Formello, mentre Lukaku sarà regolarmente tra i convocati ed è pronto a correre sull’out di sinistra se Lulic verrà schierato come mezzala.



© RIPRODUZIONE RISERVATA