Immobile e Parolo in coro: «Ripartiamo a testa alta»

«Ripartiamo a testa alta». Marco Parolo e Ciro Immobile lanciano la sfida alla Roma in vista del derby di domani sera. I biancocelesti si dicono pronti a ripartire dopo l'eliminazione in Europa League: «Il calore dei tifosi ti fa scendere in campo con la carica al massimo, difficile sbagliare la prestazione. Con uno stadio tutto biancoceleste è quasi naturale dare il 100% sul rettangolo di gioco da parte nostra», ha detto Parolo, aggiungendo che «nonostante il blackout finale di Salisburgo - le sue parole a Lazio Style Radio - i tifosi erano al nostro fianco al termine della partita e ci hanno sostenuto anche dopo il triplice fischio. Si sta creando un legame che sta dando grande forza e sta aiutando la squadra a dare sempre tutto: lo stadio pieno è una forza in più». Poi è stata la volta del bomber partenopeo, anche lui voglioso di dare nuove soddisfazioni ai tifosi: «È bello che il calore della Curva Nord si stia mettendo in evidenza proprio in questo momento, ovvero dopo una sconfitta - le parole di Immobile - Dobbiamo ripartire a testa alta, insieme. Stiamo portando avanti qualcosa di importante e non bisogna buttare quanto fatto nei primi otto mesi della stagione sportiva. Ringraziamo la Curva Nord e tutti i tifosi biancocelesti per la vicinanza che ci dimostrano quotidianamente».

