Lazio, Immobile punta la Champions: «Con l'Udinese un altro passo importantissimo»

Non ha intenzione di fermarsi, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, che contro l’Udinese ha raggiunto quota 27 gol in campionato, punta in alto. «Altro passo in avanti molto importante! Bravi ragazzi, forza Lazio!» scrive su Instagram il capocannoniere attuale della Serie A. Con il successo sui friulani, la squadra di Inzaghi tocca quota 60 punti in classifica, occupando il terzo posto insieme alla Roma e allungando di una lunghezza sull’Inter, ferma a 59 punti.



CALENDARIO

Un risultato importante per la corsa Champions che permette ai biancocelesti di prepararsi al meglio in vista del match contro il Salisburgo. Giovedì sera, infatti, in Austria la Lazio giocherà il ritorno dei quarti di Europa League, dopo aver trionfato all’Olimpico per 4-2. Non solo: domenica prossima ci sarà il derby contro la Roma. Per questo il tecnico sarà chiamato a gestire le forze nel migliore dei modi.



INFERMERIA

Intanto, in mattinata nel centro sportivo di Formello i protagonisti della vittoria di Udine hanno svolto un lavoro di scarico. Chi ieri è rimasto a riposo, invece, oggi si è allenato regolarmente sotto il diluvio. Ancora assente Marco Parolo, che sabato aveva accusato un fastidio muscolare all’inguine e ha saltato la trasferta contro l’Udinese.

