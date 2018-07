​Lazio, Immobile: «Rinnovo? Siamo a un passo. Mancini? Farà rinascere l'Italia»

di Valerio Cassetta

Non ha intenzione di fermarsi, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, capocannoniere dello scorso campionato, promette il massimo impegno per la prossima stagione. Al termine dell’amichevole con la Triestina vinta per 3-0 nel ritiro di Auronzo di Cadore, Immobile ha parlato in conferenza stampa.



Aspettative. «Bisogna ripartire da quanto di buono fatto lo scorso anno. Abbiamo giocato da squadra ed eravamo uniti. Dobbiamo migliorare le lacune e i black out che abbiamo avuto. Dobbiamo migliorare e maturare. E’ un fattore di crescita».



Gol. «Tutti si aspettando tanto. Non si possono fare 41 gol sempre. Non prometto gol, ma la maglia sudata. Il gol è un lavoro frutto di squadra».



Errori. «L’esperienza fa cancellare i black out. Per 10 minuti a Salisburgo e con l’Inter abbiamo buttato via i quarti d’Europa League e la qualificazione alla Champions. Il calcio è fatto così. Abbiamo l’occasione per rifarci».



Voci. «E’ ovvio che un attaccante che fa così bene sia corteggiato. Sono rimasto sereno. Sono felice e orgoglioso. Il presidente e il direttore sportivo sono stati loro a chiamarmi e ci fidiamo l’uno dell’altro. Ho firmato a novembre dopo 10 mesi (adeguamento, ndr) è motivo di orgoglio. Se siamo vicini al rinnovo? Il direttore ora ha un po’ da fare, appena si libera facciamo tutto (ride, ndr)».



Ritiro. «I nuovi si stanno inserendo bene. Acerbi conosce già il campionato italiano, è uno di valore. Berisha ci conosceva come squadra visto che ci ha affrontato. Sprocati è arrivato con la mentalità giusta. Durmisi è tecnico e farà bene. Vanno a completare ruoli in cui ci servivano giocatori così. Siamo contenti, speriamo di farli ambientare bene. E anche Proto è un professionista, ha esperienza. Parla già italiano e mi ha colpito».



Idolo bambini. «E’ bello e mi emoziono. Vorrei accontentare tutti ma quest’anno sono tanti e a volte faccio fatica anche io. Sono andato quattro volte oggi a firmare gli autografi e non sono riuscito ad accontentare tutti. Ringrazio tutto il popolo laziale per quello che ci sta dando. Lavorare con questo ambiente aiuta».



Obiettivo. «La Champions non era un obiettivo lo scorso anno ma lo è diventato. Tutti si aspettano tanto. Ripetersi non è mai facile. Cercare la continuità è quello che più ci preme. Cosa manca? Il ds e il presidente parlano con il mister e sanno quello che serve».



Calendari. «Per una squadra come noi che fa tante competizioni è normale guardare il calendario. Simao arrivati stanchi a poche partite dalla fine lo scorso anno. Alla prima non avremo Lulic e Lucas e sapremo che giocheremo fuori casa».



CR7. «Quando è arrivato Ronaldo ho detto: “Ho fatto in tempo a vincere l classifica marcatori” (ride, ndr). E’ un grandissimo giocatore, un avversario difficile da affrontare sia come squadra che come singolo».



Nazionale. «Ho parlato con Mancini e ci siamo conosciuti. E’ una persona che ha fatto un ottimo lavoro. C’è solo da migliorare. L’Italia dovrà rinascere e Mancini è la persona giusta».



Intesa d’attacco. «Mi adatto bene sia a giocatori come Luis Alberto che Caicedo. Mi trovavo bene anche con Felipe Anderson che è andato via. Luis è fantastico e ha visione di gioco perfetta: ha sempre il corpo rivolto verso la porta e per un attaccane è fondamentale avere un giocatore come lui alle spalle. Abbiamo fatto grane campionato insieme a lui e Sergej».

