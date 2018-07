Lazio, Immobile scalda i motori: tripletta in partitella. Marusic: «Per la Champions ci siamo»

di Valerio Cassetta

Non solo chiusure e movimento difensivi. Simone Inzaghi nel decimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore si dedica anche ai centrocampisti e agli attaccanti. Spazio alle manovre offensive sul campo Zandegiacomo prima della partitella in famiglia. Da una parte Guerrieri tra i pali, Wallace, Luiz Felipe e Filppini in difesa, Basta, Murgia, Di Gennaro, Minala e Patric a metà campo, Caicedo e Rossi in avanti. Dall’altra Adamonis in porta, Bastos, Acerbi e Radu nel pacchetto arretrato, Lombardi, Parolo, Leiva, Cataldi e Lulic nel mezzo, Luis Alberto e Immobile in attacco. In grande spolvero Ciro: autore di una tripletta. Non si vedono Marusic, Durmisi, Berisha, che svolgono esercizi personalizzati. Intanto, domani Lukaku sosterrà le visite mediche e potrebbe aggregarsi al ritiro nei prossimi giorni.



OBIETTIVI

Al termine della seduta Marusic chiarisce i motivi della sua assenza alla seduta: «Oggi non mi sono allenato per motivi legati alla schiena ma domani sarò pronto per l’allenamento - dichiara l’esterno a Lazio Style Channel -. Siamo tutti carichi in vista della prossima stagione». Marusic ricorda che la squadra «nuovamente impegnata su tre fronti e con l’obiettivo di arrivare fino in fondo». Insomma, Adam non si nasconde: «Per la corsa Champions ci siamo anche noi».

