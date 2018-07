â€‹Lazio, Immobile si ferma, ma non preoccupa: contusione al ginocchio in allenamento

di Valerio Cassetta

Un grande spavento e niente di più. Ciro Immobile alza bandiera bianca a pochi minuti dalla fine dell’allenamento. Mentre Inzaghi continua a testare il 3-5-2, il capocannoniere della Serie A si scontra con Bastos ed è costretto a lasciare il campo. I tifosi sugli spalti dello Zandegiacomo restano col fiato sospeso. La testa di tutti è già alle prime sfide di campionato con Napoli e Juventus: fondamentale arrivare con la formazione migliore. Poi Ciro si rialza, tra gli applausi del pubblico, e zoppicando si allontana. Forte contusione al ginocchio destro: questa la prima diagnosi. Borsa del ghiaccio applicata immediatamente e riposo. La sua presenza nell’amichevole con la Spal, in programma domani pomeriggio alle ore 17:00 ad Auronzo di Cadore, è a rischio: non tanto per le condizioni attuali dell’attaccante, che non destano preoccupazione, quanto per le possibili ricadute. Lo staff medico non vuole esporlo a pericoli inutili e se sarà necessario non sarà impiegato. Intanto, il Parma sembra essersi fatto avanti per Sprocati, mentre Minala piace al Trabzonspor. In uscita anche Di Gennaro e Caicedo. Quest’ultimo è finito nel mirino del Fenerbahçe e Betis Siviglia.

